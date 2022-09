VIDEO | Verso il rimboschimento di Monte Pellegrino, Lagalla: "Ma per riaprire via Monte Ercta ci vorrà qualche anno"

Per fruire della strada che collega il santuario di Santa Rosalia con Mondello si dovranno prima mettere in sicurezza le pareti rocciose. Così il sindaco durante "l'acchianata": "Lavori già finanziati invece per rimpiazzare gli alberi bruciati nell'incendio del 2016 e per pulire le aree verdi"