Monte Pellegrino, cade da un albero mentre è al lavoro: grave operaio dell'azienda Foreste

Un operaio, di 57 anni, dell’azienda Foreste della Regione è in gravi condizioni dopo essere caduto, mentre era al lavoro da un albero nella zona di Monte Pellegrino, in via Pietro Bonanno. L'uomo è stato intubato dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente e portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Ora si trova al Trauma Center in prognosi riservata.

L'operaio era insieme ad alcuni colleghi per un intervento in un'area boschiva in cui si trova anche il distaccamento del Corpo forestale quando, per cause ancora da accertare, è precipitato in una scarpata, battendo la testa e procurandosi diverse fratture.Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dell’Asp.

"Quanto accaduto oggi è l’ennesimo episodio di incidente capitato ad un lavoratore del comparto. Nel fare i nostri auguri di pronta guarigione al lavoratore che, in questo momento, risulta essere in prognosi riservata per 48 ore a causa del colpo alla testa e degli altri traumi avuti per la caduta, non possiamo però esimerci dal ribadire la necessità di una maggiore attenzione ai temi della sicurezza, nonché all’indispensabile assunzione di giovani nel comparto, che aiuti il ringiovanimento e rinnovamento del settore, ormai caratterizzato da un’ età media di circa 59 anni". Lo dichiarano Dario Fazzese, segretario generale della Flai Cgil Palermo e Enza Pisa, coordinatrice del comparto forestazione della Flai di Palermo. Al lavoratore e alla sua famiglia "la disponibilità della Flai Cgil Palermo ad ogni forma di sostegno e tutela per superare questa fase critica".