Monte Pellegrino, ok a interventi per quasi 14 milioni contro i crolli

Saranno consolidate le pareti rocciose di Monte Pellegrino che sovrastano Vergine Maria e l'Addaura. Lo stabilisce il decreto dell'assessore regionale del Territorio e ambiente, Toto Cordaro, che esprime parere positivo alla "valutazione di incidenza" delle opere di consolidamento per un intervento che ammonta complessivamente a 13.648.900 euro.

Il progetto, proposto dal commissario di governo per il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, è stato redatto dal Dicam, dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali della Scuola politecnica dell'università di Palermo.

L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza i costoni rocciosi per ridurre il rischio di caduta massi sulle aree abitate su cui incombe il versante, come già accaduto in passato.