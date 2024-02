Monte Pellegrino, altri 440 mila euro per il monitoraggio ambientale: "Così tuteliamo l'ecosistema della Riserva"

Due nuove gare, per un importo complessivo di 440 mila euro, per affidare il servizio di monitoraggio ambientale da effettuare su Monte Pellegrino, in vista delle operazioni di consolidamento delle pareti rocciose del promontorio che sovrasta la città. I bandi sono stati pubblicati dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Renato Schifani.

Si tratta dei cosiddetti lotti “B” e “C”, che si affacciano sulle borgate marinare di Vergine Maria e dell’Addaura. "Abbiamo destinato oltre un milione di euro - sottolinea Schifani - per assicurare la salvaguardia dell’ecosistema della Riserva, prima, durante e anche dopo i lavori previsti. Le operazioni di messa in sicurezza di Monte Pellegrino, che costituiscono un traguardo storico per il capoluogo dell’Isola, non dovranno minimamente danneggiare flora e fauna, il grande patrimonio vivente di quei meravigliosi luoghi".

Così come stabilito dagli uffici diretti da Maurizio Croce, le offerte potranno essere presentate rispettivamente entro il 5 e il 12 di aprile. Già aggiudicato, per un importo di 407 mila euro, il monitoraggio del lotto “D”, mentre per il lotto “A”, messo in gara per un importo di 270 mila euro, è in fase di ultimazione la verifica delle offerte pervenute.