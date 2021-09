Monte Catalfano, ok al finanziamento del progetto di riqualificazione dell'area attrezzata

Buone notizie per Monte Catalfano, polmone verde di Bagheria. E' stato approvato il finanziamento del progetto di riqualificazione dell'area attrezzata del monte, presentato dall'amministrazione Tripoli il 30 luglio 2020. Dell'importo richiesto, che era pari a 990.000 euro è stato finanziato un totale di 835.720,60 euro.

Tra le opere previste dal progetto vi sono: il miglioramento dell’accessibilità del parco, il ripristino della struttura per servizi esistenti, ripristino delle attrezzature sportive (panche, parallele ecc) ed ampliamento dell’area dedicata allo sport, la messa in sicurezza dei sentieri, dismissione del parco giochi esistente ormai non più utilizzabile per vetustà e realizzazione di un nuovo parco giochi, acquisto bici elettriche e triciclobike, acquisto di una macchinina elettrica aperta con tettuccio per il trasporto di ragazzi diversamente abili all’ interno del parco, collocazione di nuovi tavoli da picnic , sostituzione di tutta la segnaletica naturalistica e sportiva del parco, collocazione di abbeveratoi per gli animali del parco, realizzazione di una isola ecologica esterna al parco, realizzazione di impianto elettrico per la pubblica illuminazione della strada esterna di accesso al parco e sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi corpi a tecnologia led., realizzazione di tre piccole strutture (locali servizio).

"Siamo soddisfatti per il finanziamento ottenuto, si somma agli altri progetti presentati da questa amministrazione e già finanziati, daremo un atto di indirizzo agli uffici per predisporre un avviso pubblico per l'affidamento dell'area ai privati, così da implementare l'offerta di parchi e giardini della nostra città. Al momento abbiamo fruibili il giardino pubblico di villa San Cataldo, aperto a dicembre 2019 ed il Piccolo Parco Urbano, gestito da un gruppo di ragazzi che con le loro originali iniziative hanno reso il parco uno spazio unico nel suo genere, fruibile a tutti", ha affermato il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli. Obiettivo dell'amministrazione è aprire e rendere fruibili anche altre aree della città.