I carabinieri della stazione di Monreale hanno denunciato in stato di libertà alla Procura due 60enni palermitani, pesantemente indiziati del reato di tentata truffa aggravata nei confronti di un 67enne pensionato di Monreale.

I due uomini, non nuovi ad altri raggiri, dopo avere individuato la loro vittima, gli avrebbero fatto credere di poter acquistare a un prezzo conveniente una partita di diamanti, grazie all'intermediazione di un finto esperto di gioielli di nazionalità francese. Carpita la fiducia del pensionato, i due lo avrebbero poi persuaso a recuperare tutto il denaro contante nella sua disponibilità per concludere l'affare.

L'anziano si sarebbe così deciso a prelevare il denaro dall'ufficio postale che si trova vicino alla sede dell'Associazione nazionale carabinieri di Monreale. Il pensionato si sarebbe fermato per salutare il presidente della sezione, raccontandogli dell'affare che di lì poco avrebbe concluso. Il carabiniere in congedo, intuito immediatamente il potenziale truffatore in atto, ha allertato i militari della stazione di Monreale, fornendo importanti dettagli sull'appuntamento che la vittima avrebbe avuto per la consegna del denaro.