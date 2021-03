Sfrecciano con lo scooter su una sola ruota per una sfida su TikTok, bloccati dai carabinieri

Due adolescenti sono stati sorpresi dai militari lungo via Fontana del Drago, a Monreale. Mentre uno guidava, l'altro riprendeva la scena con il telefonino. Sono stati loro stessi ad ammettere che stavano partecipando ad una challenge sul social network. Al posto dei like è arrivata la multa da 100 euro e il fermo amministrativo del mezzo

Mezzo chilometro su una sola ruota dello scooter. Alla guida un diciassettenne e seduto dietro di lui un sedicenne, intento a riprendere con il telefonino "l'impresa" che avrebbe dovuto poi finire - come hanno ammesso i due ragazzi - sul social network TikTok. La sfida, al posto di portare qualche like ai protagonisti, è però costata una multa da 100 euro alla madre del più grande, oltre al fermo amministrativo per due mesi dello scooter, un Sh 125.

I ragazzi sono stati sorpresi dai carabinieri di Monreale proprio mentre, qualche giorno fa, stavano realizzando la challenge: i militari li hanno visti mentre percorrevano via Fontana del Drago, la strada panoramica che conduce al centro della cittadina normanna, su una sola ruota e per oltre 500 metri. Un "gioco" che non solo avrebbe potuto mettere a rischio la loro incolumità, ma anche quella degli utenti della strada.

I giovani, quando i militari li hanno fermati, non hanno opposto resistenza e, anzi, hanno consegnato spontaneamente il video appena girato, spiegando che avrebbero voluto partecipare ad una challenge su TikTok. Non rendendosi conto evidentemente dei rischi. Ed è proprio questo che i carabinieri, con una lunga chiacchierata, hanno poi cercato di far capire ai due adolescenti, che alla fine si sono anche scusati per il loro comportamento.

Al diciassettenne è stata contestata la guida pericolosa ed è così scattata una multa da 100 euro - che sarà tuttavia sua madre a dover pagare - oltre al fermo del mezzo per due mesi.