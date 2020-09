Monreale, sequestrata maxi piantagione di canapa indiana: coltivazione da 5 milioni di euro

A Monreale, in un terreno di circa due ettari, erano coltivate 2.900 piante di canapa indiana. E' la scoperta fatta dai finanzieri del Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo e del 2° nucleo operativo metropolitano di Palermo, che hanno proceduto al sequestro.

L'attività si inserisce nell'ambito dei controlli svolti dai reparti dipendenti dal comando provinciale di Palermo in stretta sinergia con il reparto operativo aeronavale del capoluogo siciliano. Il sequestro è stato effettuato con l’ausilio di personale della polizia scientifica e del corpo forestale della Regione Siciliana, intervenuti per la raccolta dei campioni da esaminare e per lo sradicamento degli arbusti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Complessivamente, secondo una preliminare stima - spiegano dalla Finanza - l’intervento, svoltosi in una fase di maturazione vegetativa, ha permesso di sottrarre alle conseguenti lavorazioni numerose piante da cui si sarebbero potute ricavare, potenzialmente, oltre 1.000 chili di marijuana. Tale quantitativo di stupefacente, una volta introdotto nel mercato palermitano per la cessione al dettaglio al consumatore finale, avrebbe consentito di ottenere ricavi per la criminalità per oltre 5 milioni di euro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il proprietario del terreno è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’esistenza di altri soggetti compiacenti.



Gallery