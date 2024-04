Truffe agli anziani, i consigli dei carabinieri nel centro aggregativo di Monreale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto al centro aggregativo anziani del Comune di Monreale un incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani organizzato dalla locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo di Monreale capeggiata dal presidente maresciallo Giuseppe Cortigiani con l’intervento dell’Arma dei Carabinieri in servizio.

Sono intervenuti il comandante della compagnia carabinieri di Monreale capitano Niko Giaquinto, e il luogotenente Antonio La Rocca, comandante della stazione. Ai partecipanti i militari dell’Arma hanno illustrato una serie di consigli utili per far fronte ai vari tentativi di truffa e raggiri sempre più difficili da verificare da parte dei malcapitati.

Il capitano Giaquinto, ha consigliato vivamente a tutti i presenti in caso di dubbio è utile sempre chiamare il 112 per chiedere aiuto ed evitare di essere vittime di truffe. Presente all’evento anche un tecnico Enel Alessandro Garlisi socio dell’Anc che ha parlato dei vari tentativi di truffa relativi alla fornitura di energia elettrica dando consigli per evitare di firmare contratti onerosi.