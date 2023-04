Monreale, si inaugura la nuova sede della Uil Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Verrà inaugurata domani, giovedì 13 aprile, la nuova sede della Uil a Monreale, in provincia Palermo, in via Venero 67 (piazzetta Padre Pio). All’appuntamento, fissato alle 17.30, sarà presente la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti: “Inauguriamo finalmente la nuova sede della Uil in questo antico borgo, indiscusso gioiello di arte arabo-normanna. Così la Uil è sempre più presente nel territorio per rispondere alle varie esigenze dei cittadini. Nei nostri locali, infatti, lavoratori, lavoratrici, famiglie e anziani potranno contare sui servizi di Caf e Patronato. Siamo sempre stati e continueremo ad essere un punto di riferimento per le persone”.