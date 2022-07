Scompare una gioielliera a Monreale, la famiglia: "Aiutateci a ritrovarla"

Una donna di 61 anni, Gaetana Vilardo, è scomparsa oggi da Monreale. Numerosi gli appelli sui social da parte di familiari e conoscenti della signora, parecchio nota anche perché titolare di una gioielleria in via Venero. Le ricerche sono in corso.

II genero Giovanni Tripolini si è rivolto a PalermoToday per lanciare un appello: "Mia suocera stamattina si è allontanata da Monreale intorno alle 10:30, è stata avvistata alla Circonvallazione e alle 11 alla Rocca nei pressi dell'Ingrassia. Dopo ciò si sono perse le tracce. Ha lasciato a casa cellulare, documenti e borsa".

"Chiedo a tutti per cortesia massima condivisione, è scomparsa una nostra concittadina, manca da casa dalle 10 di questa mattina. Facciamo squadra, vi prego", ha scritto il sindaco Alberto Arcidiacono su Facebook. Tra i commenti nel post, così come riferito dal genero, c'è chi scrive di aver visto la donna stamattina scendere a piedi verso la Rocca. In un'altra segnalazione si parla di un avvistamento in zona circonvallazione di Monreale.