Da Parco della Vittoria a Parco della Favorita? Nasce il Monopoly dedicato a Palermo

Chissà se il Parco della Vittoria sarà il Parco della Favorita. E chissà quali altri luoghi celebri del capoluogo siciliano saranno presenti nel famoso gioco da tavolo. Le risposte arriveranno dopodomani (mercoledì 29 giugno) quando alle 10 nella Sala Giunta di Palazzo delle Aquile si svolgerà la presentazione del Monopoly dedicato a Palermo.

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla, il prorettore dell’Università di Palermo Maurizio Carta, il presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori Laura Anello e l’head of Italy di Winning Moves, Fausto Cerutti. Monopoly vara un’edizione del suo gioco tutta dedicata a Palermo e sceglie Le Vie dei Tesori come partner culturale. Per la prima volta nella storia del gioco, grazie a questa collaborazione, Monopoly offrirà contenuti culturali aggiuntivi fruibili con QRcode sui luoghi della cittá. L’occasione di un percorso a tappe che, attraverso visite ed eventi speciali, porterà durante il Festival di ottobre alla scoperta del nuovo gioco: parte del ricavato delle vendite sará destinato a un progetto charity.