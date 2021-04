Zona Olivella, Nicolao: "Monopattino dentro ad un contenitore dei rifiuti in piazzetta Lanza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Un incivile ha abbandonato un monopattino dentro ad un contenitore di spazzatura posizionato in piazzetta Angelina Lanza, in pieno centro storico, a due passi da piazza Olivella". Lo denuncia Antonio Nicolao, vicepresidente della Prima circoscrizione, raccogliendo la segnalazione di un residente.

"In tante foto che girano sui social si vedono i monopattini lasciati nei più svariati siti, anche vicino ai contenitori dell'immondizia - sottolinea Nicolao -. E' il segno tangibile di una cultura che di evolversi non ne vuole proprio sapere. Ho chiamato la polizia municipale per denunciare quanto accaduto".