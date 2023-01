Monopattini, il bilancio dei primi 7 mesi di Voi a Palermo: "Evitati 12 mila viaggi in auto privata"

Voi Technology, azienda svedese di micromobilità elettrica condivisa, chiude il 2022 facendo un bilancio dei suoi primi 7 mesi di servizio a Palermo raggiungendo le 88.000 corse per un totale di oltre 185.000 chilometri percorsi. "Grazie a una distanza media per corsa di 2 chilometri e un tempo medio per corsa di circa 10 minuti, sono stati evitati 12 mila tragitti in auto privata, che corrispondono ad aver evitato la produzione di: 2,5 kg di PM 2.5, 3,6 tonnellate di CO2. Per ottenere lo stesso risultato, si sarebbero dovuti piantare circa 60 alberi con già 10 anni di vita in città", si legge in una nota dell'azienda.

I dati della micromobilità a Palermo

I risultati dell’azienda confermano la tendenza di crescita, avvenuta lo scorso anno, registrata dall’Osservatorio della Sharing Mobility , con un aumento di corse del 61% nel 2021 rispetto al 2020. Recentemente, il report Moovit per la mobilità pubblica ha evidenziato che a Palermo: il tempo medio di utilizzo del trasporto pubblico per un tragitto è di 40 minuti; in media, i palermitani aspettano, alla fermata, per 29 minuti il proprio mezzo di trasporto; il 40% dei palermitani utilizza almeno due modalità di trasporto pubblico nello stesso tragitto per raggiungere la propria destinazione.

A questo dato si aggiungono le rilevazioni di Voi Technology, che hanno mostrato che circa l’ 11% delle corse effettuate su monopattini Voi Technology dai palermitani nel corso del 2022 sono state ad integrazione di un altro mezzo di trasporto pubblico. Ciò indica che il monopattino elettrico è sempre più considerato dai palermitani come un mezzo per rendere più veloci ed efficienti i propri tragitti giornalieri, non solo ad integrazione, ma anche come veicolo preferito per i propri spostamenti in città.

Palermo ancora lontana dal modello "Città in 15 minuti"

Il concetto della "Città in 15 minuti”ì" è parte integrante della vision aziendale di Voi di creare “Città fatte per essere vissute - a misura d’uomo”, visione divenuta la colonna portante della strategia della multinazionale svedese fin dal 2019. Fra circa 110 città europee prese in considerazione da uno studio Sony CLS, Palermo si posiziona al 94esimi posto fra le città che più si avvicinano alla realizzazione di questo modello. Ciò significa che c’è ancora molto da fare per rimodellare Palermo affinché sia a misura d’uomo. I dati della piattaforma mostrano che praticamente tutta la città non è a portata di passeggiata in 15 minuti per realizzare tutti i bisogni primari di un cittadino, a parte l’asse Nord-Sud della zona centrale compresa fra Libertà e la Stazione Centrale. Particolarmente non servite sono la parallela dell’asse precedente, da Giachery all’Orto Botanico, Pallavicino, Mondello, Sferracavallo, Zen, La Malfa, Resuttana, San Lorenzo, Borgo Nuovo, Settecannoli, Montegrappa, la zona del Politeama e Villagrazia.

E’ in questi contesti che la micromobilità elettrica compartita può giocare un ruolo essenziale nell’integrare il servizio di trasporto pubblico della città ed aiutare i cittadini ad avere spostamenti più efficienti. Secondo uno studio Voi Technology, un tragitto in città che richiede 12 minuti in monopattino, ne richiederebbe 17 in automobile, considerato il traffico ed il tempo per cercare parcheggio e sostare. Date queste proporzioni, il servizio Voi Technology, in un anno, ha fatto risparmiare ai suoi utenti palermitani 10 mesi di tempo in totale, ovvero circa 28 minuti a testa: un dato ancora non estremamente significativo, ma che rende chiare le potenzialità del servizio, una volta che sarà regolamentato con un numero massimo di operatori ed una flotta di veicoli più alta per operatore.

"Voi Technology ha fortemente voluto entrare a Palermo 7 mesi fa. Crediamo nelle potenzialità di questa città mediterranea e portuale dalla grande attrattiva isolana e turistica. Siamo convinti che proprio per la sua urbanistica e per il suo clima, Palermo abbia tutte le carte in regola per poter portare alla realizzazione il modello di 'Città in 15 minuti' una 'Città fatta per essere vissuta', a misura d’uomo, in cui tutti i servizi essenziali siano raggiungibili in massimo 15 minuti a piedi, bicicletta o monopattini elettrico", commenta Andrea Maccari, Senior Public Policy Manager per l'Italia in Voi Technology.