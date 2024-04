Vandalizzati e abbandonati alla foce dell'Oreto: recuperati 11 monopattini

La Superpedestrian, l'azienda che gestisce i monopattini Link a Palermo, ha provveduto a far recuperare i mezzi a due ruote che erano stati rubati, vandalizzati e gettati alla foce del fiume Oreto.

Un lettore aveva segnalato a PalermoToday la presenza dei monopattini: "Dal 5 al 7 aprile 2024, all'Ecomuseo del Mare si è svolto un congresso medico con ospiti da ogni dove. A trenta metri, foce dell'Oreto, questo 'spettacolino'. Che figuraccia...", aveva scritto.

Oggi l'intervento dei dipendenti della Superpedestian. Spesso in città i monopattini elettrici sono oggetto di danneggiamenti e furti. Nell'autunno 2022, la Bit, altra società presente a Palermo, aveva deciso di non offrire più il servizio di noleggio in 7 zone della città, proprio a causa dei ripetuti raid.