Spariti a Palermo i monopattini Tier: "Mezzi ritirati dalle strade per manutenzione straordinaria"

Da qualche giorno in città non si trovano più i monopattini della Tier. A Palermo dallo scorso dicembre, i due ruote della società con sede a Berlino erano dotati di casco integrale e frecce. Erano perché adesso sembrano essere spariti.

Ad accorgersene sono stati soprattutto coloro che utilizzavano il mezzo. "Dopo una segnalazione (in inglese) al loro servizio tecnico, tutto appare andato offline... in barba a chi ha sottoscritto un abbonamento. Questa la qualità tedesca....", si legge in un messaggio inviato a PalermoToday.

Lo stesso utente ha successivamente ricevuto il rimborso dell'abbonamento che aveva sottoscritto e una risposta da Tier in cui si legge che "i veicoli sono stati ritirati dalle strade a causa di lavori di manutenzione straordinaria e speriamo siano presto nuovamente disponibili".

Abbiamo provato a metterci in contatto con Tier per capire se la manutenzione è dovuta a furti o danneggiamenti e se e quando i monopattini torneranno a Palermo, ma dalla società tedesca non è arrivata alcuna risposta.