Quei monopattini che sfrecciano nelle zone pedonali: "Limitare il transito selvaggio"

"Auspichiamo che venga emessa un'ordinanza che limiti il transito selvaggio dei monopattini nelle aree pedonali e per questo ci rivolgiamo all'assessore Maurizio Carta". La richiesta arriva dai consiglieri della prima circoscrizione. "Avevamo già in passato chiesto un'ordinanza che andasse verso la direzione di fare scendere i conduttori di monopattini o biciclette elettriche dal mezzo e condurlo a spinta sino all'uscita delle aree pedonali - si legge in una nota - ma a tutt'oggi nessuna ordinanza è stata emessa. Sono passati anni dalla raccolta delle firme che si era svolta sotto a un gazebo in piazza Verdi".

"Le oltre 700 firme - prosegue la nota - furono trasmesse alla passata amministrazione comunale e a luglio 2023 anche alla nuova, ma purtroppo nulla di concreto è stato fatto. E' arrivato il momento che l'assessore alla Mobilità metta in pratica quanto da lui stesso annunciato. Si pensi alla sicurezza dei pedoni prima di qualsiasi mobilità dolce e gli investimenti, gli urti e le diatribe nelle aree pedonali sono all'ordine del giorno". L'ordinanza per limitare il transito selvaggio nelle aree pedonali effettivamente sarebbe già pronta. "Siamo già entrati nel periodo estivo e le aree sono attraversate da flussi di pedoni notevoli, motivo per cui non si può fare transitare questi mezzi provando a dribblare i pedoni, sono tante le città italiane e anche in Francia che stanno attuando dei provvedimenti che tutelano i pedoni".