Monopattini, il Comune ci riprova ancora una volta: nuovo avviso per selezionare i tre operatori

L'obiettivo è abbassare i livelli di inquinamento a Palermo. Nuovo avviso pubblico per selezionare i tre operatori che offriranno il servizio di monopattini elettrici e nuova proroga per la sperimentazione attualmente in vigore. Lo prevede una determinazione dirigenziale dell'Area della mobilità che tiene conto di una decisione del Tribunale amministrativo regionale.

"Si replica quanto accaduto già altre due volte - si legge sul sito dell'Ansa -. L'ultima, il 6 febbraio scorso, quando il Comune era stato costretto a riformulare un precedente avviso pubblico (dopo il ricorso di due società escluse). Adesso i giudici amministrativi hanno indotto il Comune ad inserire tra i requisiti, per partecipare alla manifestazione d'interesse, quello di aver 'già operato per almeno 12 mesi, in modo continuativo, nel Comune di Palermo…'. In attesa della pubblicazione del nuovo avviso pubblico, il servizio di sperimentazione attualmente operativo è stato prorogato fino alla fine del prossimo mese".

Con il precedente avviso il Comune aveva individuato tre operatori: Bird, Link e Helbiz. Ciascun operatore deve assicurare (tutti i giorni, 24 ore su 24) l'attività da un minimo di 500 ad un massimo di 1.000 monopattini. L'affidamento del servizio non può durare più di cinque anni.