Monopattini, il Comune ci riprova dopo la revoca della prima gara: nuovo avviso per selezionare 3 operatori

Dopo il flop della prima gara revocata dal Tar, il Comune ci riprova e pubblica un nuovo avviso per affidare soltanto a tre operatori, per un periodo di cinque anni, il servizio di noleggio dei monopattini elettrici in città. Contestualmente l'amministrazione proroga fino al 30 aprile di quest'anno il periodo di sperimentazione che consente il mercato libero e la presenza di diverse società. Segno che si vuole chiudere la pratica prima della fine della primavera.

Cosa prevede il nuovo avviso

Le offerte vanno inviate entro le 12 del 7 marzo. Il nuovo bando ricalca quello precedente, ma stavolta vanno evitati gli errori procedurali che hanno portato all'annullamento della prima gara. Tra i requisiti che devono possedere le aziende interessate c'è l'aver già operato per almeno 12 mesi, in modo continuativo, in contesti urbani, con un numero maggiore di 650.000 abitanti. Tra i criteri selettivi invece c'è anche l'offerta di minuti gratuiti annui. Ogni operatore, come riporta il disciplinare, sarà chiamato a offrire un servizio che prevede il ricollocamento continuo, la manutenzione e il mantenimento in efficienza di un numero minimo di 500 fino a un massimo di 1.000, per un massimo complessivo di 3.000 monopattini sull'intero territorio comunale. L'amministrazione si riserva di aumentare il numero massimo di mezzi autorizzabili a proprio insindacabile giudizio fino a un massimo di 1.500 dispositivi per singolo operatore. (Qui tutte le informazioni sulla selezione).

La gara revocata

Da tempo il Comune sta provando a regolamentare il settore dopo aver aperto a tutti in un primo momento la possibilità di noleggiare monopattini. Nel marzo 2023 era stata indetta la prima selezione con la quale furono individuate Helbiz, Bird e Link. Oltre alle tre vincitrici avevano partecipato anche cinque aziende già presenti a Palermo (Voi, Dott, Lime, Tier, Bit) e due aspiranti new entry (Ridemovie e Bolt). Bolt era stata subito esclusa per mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda. L'avviso si era chiuso a fine aprile. A settembre, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, erano stati dati 10 giorni di tempo alle società escluse per liberare le strade della città dai propri mezzi a due ruote. In realtà, molti dei monopattini che avrebbero dovuto lasciare Palermo, continuano a vedersi in giro. Tutto perché il Tar, subito dopo la conclusione della gara, aveva in un primo momento accolto le istanze cautelari e poi ordinato la revoca del bando.

Randazzo: "L'incertezza sta arrecando disagi a chi usa i monopattini"

"E' importante il riavvio rapido di un nuovo bando sui monopattini e di questo ringrazio l'assesore alla Mobilità Maurizio Carta. L'incertezza rispetto ai monopattini in sharing sta arrecando un disagio ai tanti cittadini che si vedono ridurre in questa fase transitoria oltre che le flotte a disposizione anche le offerte economiche", dichiara il consigliere comunale del M5S Antonino Randazzo che spesso utilizza i mezzi a due ruote per spostarsi in città.