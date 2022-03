Sul monopattino in due, con auricolari o senza casco: raddoppiano le multe nel 2022

Sfrecciano sopra il limite di 6 chilometri orari nelle isole pedonali, imboccano strade in controsenso, viaggiano in due, senza casco o con auricolari. E spesso, ma non sempre, vengono multati. Se da un lato, la diffusione dei monopattini elettrici, nella città più trafficata d'Italia secondo TomTom, sta contribuendo ad abbassare le emissioni inquinanti dei veicoli a motore, dall'altro non è difficile assistere a scene in cui è evidente un utilizzo di questi mezzi ecologici che va al di là delle norme. Una sensazione confermata anche dai dati della polizia municipale. Se, infatti, nel 2021, in totale, furono 179 le sanzioni emesse nei confronti dei monopattini, nei primi due mesi del 2022 si è già a 79. Se si dovesse mantenere lo stesso ritmo, in proiezione, si chiuderebbe a 354, quasi il doppio rispetto all'anno scorso.



Certo, come accade anche con auto e moto, a infrangere il codice della strada è una minoranza. Ma quei pochi sembrano essere di più in questo 2022, forse anche perché a differenza dell'anno scorso, Palermo non ha dovuto fare i conti con la zona rossa decretata per far fronte all'emergenza Covid. Dall'1 gennaio al 28 febbraio 2022, secondo quanto fanno sapere i vigili urbani, sono state 19 le contravvenzioni per chi conduceva il monopattino con auricolari, 23 per chi non indossava il giubbotto catarifrangente nelle ore serali, 9 per chi trasportava un altro passeggero, 7 per i minorenni senza casco ed una per chi percorreva una strada in controsenso. Per quanto riguarda il 2021, dalla polizia municipale riferiscono che sono stati 147 i verbali aggregando chi è stato sorpreso in due sul mezzo, chi indossava auricolari, i minorenni senza casco, un paio le sanzioni a chi guidava in senso contrario. Sono state 32 invece le multe per velocità irregolare nelle aree pedonali rilevate col telelaser, le prime delle quali furono elevate a settembre scorso.

Dati dai quali emerge che alcune infrazioni, la guida in direzione opposta a quella di marcia su tutte, siano più difficili da rilevare da parte degli agenti. Dal comando di via Ugo La Malfa spiegano: "Le multe ai monopattini vanno contestate immediatamente, dato che i mezzi non hanno targhe. Per fare quest'attività servirebbero rinforzi visto che bisogna fermare uno ad uno i trasgressori. C'è da tenere conto anche del fatto che parte del personale è impegnato nei controlli sulle norme anti Covid". Dalla polizia municipale aggiungono che "l'utilizzo selvaggio dei monopattini è sotto gli occhi di tutti, così come lo è anche in altre città italiane" e fanno appello al "rispetto delle regole a tutela della sicurezza".