Gara del Comune per i monopattini revocata dal Tar, la protesta: "Amministrazione contraria alla mobilità sostenibile"

"L’incertezza rispetto ai monopattini in sharing sta arrecando un disagio ai tanti cittadini palermitani che iniziavano ad apprezzare la micromobilità elettrica al posto delle auto", è quanto dichiara il consigliere comunale Antonino Randazzo (M5S), in seguito alla revoca da parte del Tar della gara del Comune che intendeva affidare il servizio a tre aziende.

"Chiediamo tempi certi e rapidi per il nuovo bando per offrire ai cittadini palermitani un servizio migliore dal punto di vista economico e anche in termini di capillarità sul territorio. In questa città con questa amministrazione tutto sembra andare in direzione contraria all’incentivo della micromobilità sostenibile", aggiunge Randazzo.