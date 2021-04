Monopattini, controlli e multe dei vigili: fermati anche due bambini alla guida

Dodici le persone sanzionate: è il bilancio delle operazioni effettuate dalla polizia municipale in questa settimana. Tra le persone pizzicate c'era chi viaggiava con gli auricolari in entrambe le orecchie, chi era senza casco e chi ha "bruciato" un semaforo rosso

Dodici persone multate mentre guidavano il monopattino. E' il bilancio dei controlli effettuati dai vigili in questa settimana. "Si tratta di cittadini che non hanno rispettato le norme, evidentemente non consapevoli che i monopattini e gli altri dispositivi elettrici sono comunque veicoli, la cui conduzione comporta accortezza e responsabilità e che la guida al di fuori delle regole può mettere a repentaglio l'incolumità dei pedoni", spiegano dal comando di via Dogali.

Tra i multati c'era chi viaggiava con gli auricolari in entrambi le orecchie. "Un comportamento assai pericoloso poiché non permette al guidatore di sentire eventuali avvisi o il clacson degli altri mezzi - spiegano dalla polizia municipale -. Otto minorenni sono stati fermati perché portavano un monopattino senza indossare il casco protettivo; altri due invece guidavano nonostante non avessero compiuto i 13 anni (in tutti i casi in cui è un minore ad aver materialmente commesso una infrazione, per la legge sono i genitori ad essere chiamati come responsabili e per questo motivo è a questi ultimi che sono state comminate le sanzioni".

I controlli sono proseguiti anche in orario serale e 10 cittadini sono stati multati perché, dopo il tramonto, non indossavano le cosiddette bretelle rifrangenti, mettendo così a rischio la loro incolumità non essendo i monopattini facilmente avvistabili nell’oscurità da parte degli altri utenti della strada. Un cittadino è stato fermato invece perché ha attraversato un incrocio assai trafficato nonostante avesse il rosso per la sua direzione di marcia, rischiando di essere investito.

"E’ stato anche fermato e sanzionato il conducente di un veicolo elettrico per il quale non è ammessa la circolazione sulla pubblica via - aggiungono da via Dogali - il cittadino stava percorrendo una strada del centro al bordo di un veicolo monowheel che non può essere guidato perché il Comune non ha mai dato il via ad alcuna sperimentazione della circolazione di veicoli di micro mobilità diversi dai monopattini. Nell’ambito deli stessi controlli, sempre nella settimana appena trascorsa sono stati sanzionati 18 cittadini che guidavano un’auto utilizzando un telefono cellulare senza dispositivo vivavoce: l’infrazione, per la sua evidente pericolosità, oltre al pagamento di 165 euro è sanzionata dal Codice della Strada anche con la decurtazione immediata di 5 punti dalla patente e, al ripetersi dell’infrazione nel periodo di due anni, alla sospensione della patente”.