Il Comune all'Amat: "Bus e tram da acquistare siano dotati di spazi per monopattini e bici"

Il Comune accoglie la richiesta del consigliere comunale Antonino Randazzo, capogruppo del M5s, e invita l'Amat a dotarsi in futuro di bus e tram con gli spazi idonei per accogliere a bordo anche biciclette e monopattini elettrici.

In una nota firmata dal capo area della Mobilità Sergio Maneri inviata all'Amat e anche a Marco Ciralli, responsabile del progetto per le nuove linee del tram, l'amministrazione "chiede ognuno per le proprie competenze, se in programma sono previsti acquisti, di tram e di autobus, predisposti con alloggiamento di biciclette e monopattini. Se così non fosse, di strutturare le prossime gare da espletare, tenendo conto di questi alloggiamenti idonei al trasporto sia delle biciclette che di monopattini".

Qualche giorno fa, l'Amat sempre in base alla stessa richiesta pervenuta da Randazzo, dopo aver chiesto un parere tecnico all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, aveva fatto sapere che attualmente non è possibile accogliere bici e monopattini sulle vetture dell'azienda partecipata perché questi ultimi non sono idonei.

Adesso è arrivato invece l'invito del Comune all'Amat a strutturare le prossime gare d'appalto per l'acquisto di mezzi adatti a quanto proposto dal consigliere comunale.

"Ringrazio l'assessore alla Mobilità Maurizio Carta per la sensibilità mostrata sul campo della micromobilità urbana accogliendo tempestivamente la nostra richiesta che prevede che i futuri acquisti di tram e bus siano con gli appositi alloggiamenti idonei al trasporto sia delle biciclette che di monopattini", dichiara Randazzo.