Monopattini e bici in centro storico, attacco a Carta: "Prima circoscrizione mai coinvolta"

"Non ci risulta che la prima circoscrizione sia stata mai coinvolta o chiamata in causa, che abbia partecipato a tavoli di discussione o confronto, o che sia stata messa a parte delle idee e delle strategie dell'amministrazione comunale che ha emesso un’ordinanza confusa e di difficile applicazione, a nostro parere più tendente allo schizofrenico che 'all’equilibrata sintesi', e che comunque, malgrado le modifiche, continua a mandare i ciclisti a percorrere la trafficatissima via Roma, in attesa di progettare e realizzare la pista ciclabile".I consiglieri della prima circoscrizione Massimo Castiglia, Antonio Nicolao e Fabrizio Brancato in una lunga nota attaccano l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta, in merito all'ultima ordinanza che riapre parzialmente a monopattini e bici le isole pedonali del centro storico.

Nel comunicato inviato ieri dall'ufficio stampa del Comune l'assessore Carta ha dichiarato: "Nei giorni di attuazione del primo provvedimento di regolazione della mobilità ciclabile lungo via Maqueda, via Vittorio Emanuele e via Ruggero Settimo ho ascoltato con attenzione numerosi portatori di interesse, ho incontrato i rappresentanti della Consulta delle Biciclette, la prima e l'ottava circoscrizione e i comitati civici dell’area per raccogliere le diverse istanze, spesso confliggenti, e trovare, insieme ai miei uffici e alla polizia municipale, che ringrazio, la più equilibrata sintesi dei bisogni e delle sensibilità".

Ma ciò non sarebbe avvenuto a detta di Castiglia, Nicolao e Brancato. "L'assessore Carta - scrivono - è un urbanista preparato, ha dedicato studi al tema dei percorsi partecipativi nella città di Palermo, in particolar modo nel centro storico, stupisce che nel ruolo di assessore tenda a dimenticare il significato di partecipazione, cosa voglia dire confronto, mettere intorno a un tavolo i portatori di interesse prima di emanare ordinanze e contrordinanze".

Castiglia, Nicolao e Brancato sulla vicenda dei monopattini e delle bici nelle isole pedonali aggiungono: "Va detto che la prima circoscrizione ha autonomamente e correttamente trattato il tema attraverso una mozione presentata dal vicepresidente Nicolao (corredata da oltre 700 firme raccolte) che, una volta deliberata, è stata inoltrata agli uffici competenti, all’assessore Carta e al sindaco Roberto Lagalla (che tra l’altro, in due anni, non si è mai presentato al Consiglio della prima circoscrizione, malgrado gli espliciti inviti) ma da allora non abbiamo avuto nessun riscontro; successivamente, in occasione di uno dei due incontri (in quasi due anni) in Aula con l’assessore Carta (che invece già a inizio mandato ci aveva promesso incontri mensili) lo stesso vicepresidente ha consegnato brevi manu all'assessore la mozione. Ma anche in questo caso da allora non abbiamo saputo più nulla se non dai giornali".

"Questo è confronto tra istituzioni? Questa è partecipazione? L’assessore o il sindaco si assumano le responsabilità delle proprie scelte e lo facciano evitando di citare interlocutori che non sono stati neanche presi in considerazione (e che invece, istituzionalmente, avrebbero proprio quel ruolo lì). Infatti, basta guardare gli atti, nelle varie ordinanze non viene mai citata la mozione deliberata della prima circoscrizione mentre viene citata quella dell'ottava", chiudono i tre consiglieri della circoscrizione che include anche il centro storico.