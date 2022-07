"No ai monopattini che sfrecciano nelle isole pedonali": inviata petizione a Lagalla

Una raccolta firme per dire "no" ai monopattini che sfrecciano nelle isole pedonali. "L'ordinanza del sindaco diventi permanente". Antonio Nicolao, già vicepresidente della prima circoscrizione, ha inviato a Lagalla la raccolta delle firme di qualche mese fa. "L’auspicio - dice - resta sempre lo stesso, già deliberato dalla prima circoscrizione attraverso l'atto numero 312 del 26 luglio 2021, che mira a fare scendere i conduttori di monopattino e biciclette elettriche dal mezzo e spingerli a mano sino alla fine dell'area".

"Le oltre 700 firme sono state trasmesse online al nuovo sindaco, lì ci sono le sensazioni e gli umori di chi ha condiviso la raccolta in favore della sicurezza per i pedoni nelle aree pedonali - dice Antonio Nicolao -. Le richieste sono state unanimi, basta fare una passeggiata in via Maqueda, o in corso Vittorio Emanuele - prosegue Nicolao - per rendersi conto dei rischi a cui si espongono i pedoni ogni giorno a causa del transito selvaggio e a velocità sostenute di monopattini e biciclette elettriche. Ed è per questo motivo che confido nel neo eletto sindaco affinché si possa dare una risposta ai firmatari della petizione, finalizzata all’ottenimento di un’ordinanza a supporto della delibera della circoscrizione di riferimento, così come accade, ad esempio, a Tropea e a Cosenza. Questa sarebbe una risposta condivisa e un segnale importante che va nella direzione di un inizio di decentramento".