Mongerbino, sequestrato il cancello abusivo che bloccava l'accesso: "liberata" la Baia dei Francesi

Lo hanno fatto montare alcuni dei proprietari dei terreni che si trovano nell'area. Dopo diverse segnalazioni, la polizia municipale è intervenuta sul posto per dare esecuzione al decreto della Procura di Termini. Aperta anche la vecchia inferriata

Lo splendido mare della Baia dei Francesi, di Mongerbino, torna ad essere accessibile a tutti. Riaperti i cancelli che permettono di raggiungere la spiaggia. Sequestrato quello rosso, collocato lungo la stradella: era abusivo e ieri la polizia municipale, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, è intervenuta sul posto per dare esecuzione al decreto della Procura di Termini.

Il comune di Bagheria era già intervenuto lo scorso 3 giugno, con un'ordinanza del sindaco Filippo Maria Tripoli, per ordinare ai residenti e soggiornanti dell’area l’apertura dell’accesso alla battigia e al mare durante la stagione estiva nelle ore diurne, dalle 8 alle 20, dal 7 giugno al 31 ottobre. Il cancello di colore grigio (guarda le foto) doveva essere aperto sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, permettendo l'ingresso solo a piedi. Ma alcuni dei proprietari dei terreni che si trovano nell'area lo hanno chiuso. Ed hanno anche costruito un nuovo cancello che ha impedito sino a ieri l'accesso alla Baia.

L'amministrazione comunale è intervenuta quindi per la seconda volta. "Si è avviata - spiegano dal Comune di Bagheria - una procedura di sequestro, convalidata dal tribunale di Termini Imerese. L'amministrazione inoltre sta per emanare un’altra ordinanza per l’apertura di un secondo accesso alla baia dei Francesi: si potrà accedere tramite due discese la attuale numero 9 e la nuova che verrà attivata con ordinanza sindacale. Il Comune - concludono da Villa Butera - continuerà a farsi garante dell'accesso al mare".