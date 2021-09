Avvelenati due ficus a Mondello, Marino: "Presenteremo denuncia"

Gli alberi si trovano in via Saturno. Al vaglio delle autorità le telecamere di sorveglianza della zona. L'assessore al Verde: "L'ignoranza di coloro che hanno operato non può passare inosservata. Spero che le autorità competenti riescano a risalire a coloro che hanno effettuato tale reato"

Ignoti hanno avvelenato due ficus in via Saturno, a Mondello. A renderlo noto è il Comune, che annuncia azioni legali.

"Si tratta di due splendidi esemplari di ficus che probabilmente davano fastidio. Sarà presentata denuncia alle autorità competenti - dice l’assessore al Verde, Sergio Marino - auspicando che con l’ausilio delle riprese fatte dalle telecamere esistenti, si possa risalire a coloro che hanno causato la morte degli alberi. L'amministrazione comunale si adopererà in tutti i modi per combattere l’ignoranza di coloro che, non si capisce con quali vantaggi, distruggono il verde cittadino, che è un bene collettivo, i cui benefici anche in termini di benessere e salute sono ormai riconosciuti a tutti i livelli. L’ignoranza di coloro che hanno operato, avvelenando i due ficus non può passare inosservata. Spero che le autorità competenti riescano a risalire a coloro che hanno effettuato tale reato".