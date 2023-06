Cambia il traffico a Mondello e Sferracavallo, scattano Ztl e isole pedonali

La Giunta, presieduta dal sindaco Roberto Lagalla, ha approvato due delibere, proposte dall'assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, di indirizzo per i conseguenti provvedimenti per la pedonalizzazione di alcune strade delle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo "per migliorare la vivibilità delle due importanti mete balneari e turistiche", si legge in una nota del Comune. Entrambi i provvedimenti hanno carattere sperimentale annuale e, quindi, entreranno in vigore ogni anno senza bisogno di ulteriori atti.

La Ztl e l'area pedonale a Mondello

In particolare, la delimitazione di una zona a traffico limitato e l’istituzione di un’area pedonale con carattere sperimentale nella borgata marinara di Mondello e validità annuale dall'1 giugno al 30 settembre è composta da due azioni: la zona a traffico limitato dalle 20 alle 24 e dalle 20 all'una del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi dell’intera area delimitata dalle vie Torre di Mondello, piazza Mondello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse; l’area pedonale lungo viale Regina Elena nei tratti compresi tra la via degli Oleandri e la via Anadiomene e tra la via Circe e la via Teti.

La Ztl e l'area pedonale a Sferracavallo

Il provvedimento con carattere sperimentale che riguarda Sferracavallo ha validità annuale dall'1 giugno al 31 ottobre ed è articolato in: una Ztl nel tratto di via Scalo di Sferracavallo compreso tra la via Virgilio e la piazza Marina di Sferracavallo e lungo le vie Amorello, Via Tabò e Via dei Pescatori; la pedonalizzazione della piazza Marina a Sferracavallo.

Lagalla e Carta: "Ascoltate le istanze dei residenti"

"Entrambi i provvedimenti - dichiarano il sindaco Lagalla e l'assessore Carta - tengono conto delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico tra diversi rami e funzioni del Comune presieduto dal capo di gabinetto e dal costante ascolto delle istanze emerse dal territorio attraverso numerosi incontri e alcune apposite sedute della VII circoscrizione. Pertanto, per quanto riguarda Mondello, la decisione di pedonalizzare viale Regina Elena per una sua ampia estensione, a meno di alcune piccole parti funzionali alla viabilità locale, è una importante decisione politica e tecnica che esalta la vocazione della borgata marinara. Nei prossimi giorni, a seguito di contatti già intercorsi anche con la Società Italo-Belga, saranno definite alcune attività di animazione socio-culturale per migliorare la qualità dell’area pedonale, nonché saranno definiti alcuni adeguati arredi. Altrettanta attenzione è stata data alle esigenze di Sferracavallo con opportuni provvedimenti. Confidiamo che le decisioni prese oggi saranno apprezzate dalla cittadinanza e dai turisti e assicuriamo, comunque, che come sempre saranno costantemente monitorate per verificare eventuali e necessari adeguamenti, modifiche e integrazioni".

Le reazioni

Il consigliere Leopoldo Piampiano (Forza Italia), componente della commissione Mobilità, ha espresso "soddisfazione" in riferimento alla pedonalizzazione a Sferracavallo. "Con una nota inviata nel mese di ottobre dello scorso anno- dichiara Piampiano - ponevo l'accento sulla necessità che la piazza Marina di Sferracavallo venisse pedonalizzata per venire incontro alle sollecitazioni di commercianti e residenti che lamentavano il mancato rispetto della zona a traffico limitato già istituita nel sito in questione. Ritengo che con questo provvedimento si siano create le condizioni per una migliore e più funzionale fruizione di una parte della borgata marinara molto frequentata dai turisti e dai palermitani".

"Un provvedimento condiviso con tutte le realtà territoriali, che rappresenta le esigenze del territorio, frutto di un tavolo chiesto da noi che non si limiterà alla pedonalizzazione delle vie ma ad avviare una serie di iniziative per rilanciare le principali località balneari della città e ripristinare i collegamenti con le navette gratuite soppresse dalla precedente amministrazione. Ringraziamo il sindaco Lagalla, l’assessore Carta per aver dato un esempio di buona politica e i commercianti e residenti di Mondello per la collaborazione attiva". Lo dichiarano il presidente della VI commissione, Ottavio Zacco e la consigliera Caterina Meli.