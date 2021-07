Mondello, spostati i parcheggi per disabili: disagi per la mamma di una bimba in carrozzina

Solo una striscia gialla a terra a indicare il perimetro degli ex posti per disabili, ma della segnaletica verticale non c’è più traccia. Una circostanza che ha messo in difficoltà una famiglia palermitana con una bambina in sedia a rotelle che domenica ha trascorso più di un’ora alla ricerca di un parcheggio nell’area pedonale di Mondello. Ma dal Comune fanno sapere che i posti H sono stati soltanto trasferiti, dalle strade principali alle traverse.

"Mia figlia si è molto innervosita - racconta la mamma Cinzia a PalermoToday - perché stare in auto non le fa bene e soprattutto, dopo un periodo in cui è stata ricoverata, non vedeva l’ora di arrivare in spiaggia. Ha avuto paura di non riuscire a vedere il mare quest’anno. Ma quello che abbiamo subito è stato davvero snervante". "Abbiamo percorso tutta l’area pedonale, da Valdesi alla piazza di Mondello, cercando un posteggio - prosegue - ma i posti per i disabili erano spariti. Anche i vigili a cui abbiamo chiesto non hanno saputo darci delle risposte". Alla fine, "con un colpo di fortuna" in un giorno festivo di luglio, la famiglia di Cinzia ha trovato un posto nell’area delle strisce blu.

Il fatto è che, dopo l’istituzione della zona pedonale, il Comune ha “spostato” i parcheggi per disabili nelle traverse di viale Regina Elena, in prossimità degli accessi al litorale, ripristinando con un’ordinanza 15 posti H ma in una nuova localizzazione:

2 posti in via degli Oleandri

2 posti in via delle Rose

2 posti in via Glauco

4 posti in via Anadiomene

2 posti in via Circe

1 posto in Piazzale Margherita Hack

2 posti in via Torre di Mondello

"Alle auto con permesso per disabili - dice l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania - è ovviamente consentita la circolazione e abbiamo ripristinato i parcheggi riservati. L’Amat sta provvedendo a predisporne la nuova segnaletica verticale e orizzontale proprio in questi giorni".