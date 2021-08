"Il mare non è più inquinato", stop al divieto di balneazione a Mondello

Il mare di Mondello "restituito" a palermitani e turisti. Revocato il divieto di balneazione temporaneo che era scattato venerdì per la presenza di batteri fecali. Le nuove analisi condotte dall'Asp hanno accertato che i parametri sono tornati nella norma e il sindaco ha quindi firmato la revoca dell'ordinanza.

Mercoledì scorso l'Asp aveva prelevato campioni di acqua per le consuete analisi ed era emerso "il superamento dei valori limite dei parametri microbiologici, escherichia coli ed enterococchi intestinali". Da qui il divieto di balneazione nel tratto dalla piazza di Valdesi fino agli scivoli a mare di via Colapesce, dove comincia il litorale dell'Addaura incluso "il litorale a est e ovest del Club di Lauria".

L'Asp ha ripetuto le analisi a distanza di alcuni giorni e la situazione è tornata sotto controllo. "L'amministrazione comunale si attiene ancora una volta alle indicazioni dell'Asp competente per i controlli. Il rientro in breve tempo nei parametri previsti per la balneabilità e la mancata individuazione lungo la costa di scarichi fognari - affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Toni Sala - sembrano confermare si tratti di un episodio di inciviltà". Orlando e Sala assicurano che i controlli "continuano per individuare e sanzionare responsabilità. Si resta in costante collegamento con l'Asp che continuerà ad effettuare prelievi e a inviare conseguenti comunicazioni per la adozione di eventuali provvedimenti, avendo come obiettivo inderogabile la salvaguardia delle condizioni del mare e dei bagnanti".

Articolo aggiornato il 22 agosto 2021 alle ore 12,44 // Inserite dichiarazioni Orlando e Sala