Mondello, modifiche all'area pedonale: si potrà passare in auto davanti allo stabilimento

Si apre un nuovo varco per le auto nell'area pedonale sul lungomare di Mondello attiva dal primo giugno e in vigore fino al prossimo 30 settembre. Un'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune istituisce una corsia veicolare di sei metri nel tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene, praticamente davanti all'antico stabilimento balneare, pur mantenendo uno spazio per chi cammina a piedi protetto da dissausori. In più, la stessa via Glauco sarà percorribile solo a senso unico di marcia nella direzione che va da via Principe di Scalea e viale Regina Elena.

Resta in vigore l'isola pedonale, nei tratti compresi tra via degli Oleandri e via Anadiomene e tra via Circe e via Teti, come stabilito con l'ordinanza di un anno fa. Un provvedimento che era stato contestato dai consiglieri comunali di opposizione perplessi di fronte alle aperture concesse ad auto e moto. "Questa pedonalizzazione incompiuta e frammentata anche negli orari forse porterà utili a qualche commerciante, ma produrrà enormi danni all’intera borgata e non solo", avevano dichiarato congiuntamente i consiglieri di Partito democratico, Progetto Palermo, Azione, Movimento 5 Stelle, Oso, Franco Miceli Sindaco e gruppo misto.

Intanto dal primo giugno è attiva nella borgata marinara anche la Ztl col perimetro tracciato tra via Torre di Mondello, piazza Mondello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse. La zona a traffico limitato sarà in vigore dalle 20 alle 24 e dalle 20 all'una del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi.