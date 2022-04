Ritorna l'isola pedonale a Mondello: "Niente più auto sul lungomare"

Partirà con la Pasqua e si concluderà il 30 settembre la seconda fase di sperimentazione della pedonalizzazione del lungomare di Mondello. "Il provvedimento, emesso dall’ufficio mobilità urbana - dicono dal Comune - era già stato preannunciato in occasione della conclusione della prima sperimentazione avvenuta, con successo, l’estate scorsa".

L’ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo e riprende, con alcune necessarie modifiche, le modalità condivise lo scorso anno con i comitati di residenti e di commercianti della borgata marinara. “Avremmo potuto trasformare il provvedimento in modo definitivo e permanente – dichiara il sindaco Leoluca Orlando - ma, per rispetto istituzionale, abbiamo reiterato la sperimentazione al fine di mettere nelle condizioni la prossima amministrazione di avere tutti gli elementi di valutazione per rendere irreversibile e duratura la pedonalizzazione del lungomare di Mondello. Questo è un provvedimento fortemente voluto dall'Amministrazione comunale che consente di rendere più vivibile la borgata marinara accrescendone anche l'attrattività turistica"

“La pedonalizzazione dello scorso anno ha restituito il lungomare alle cittadine e ai cittadini liberandolo dalla pressione delle automobili e rendendo più vivibile la borgata marinara – dichiara l’assessore alla mobilità Giusto Catania – e siamo certi che quest’anno il provvedimento sarà ancora di più apprezzato. I benefici prodotti dal piano pedonalizzazioni, per l'economia e per l'ambiente, sono ormai evidenti"