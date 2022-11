Incendio in una villetta di Mondello: i vigili del fuoco salvano una persona

Un incendio, per cause ancora da accertare, è divampato attorno alle 13 in una villetta di viale Principessa Giovanna, a Mondello.

In casa c'era una persona, messa in salvo dai vigili del fuoco che sono intervenuti con un'autoscala, un carro fumo, un mezzo di rincalzo e due autopompa serbatoio dopo l'allarme lanciato da residenti e passanti.

Dopo un'ora di lavoro la situazione è tornata sotto controllo. Consistenti i danni provocati dalle fiamme nei vani superiori della villetta. Indagini in corso.