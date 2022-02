Mondello, in casa una base operativa per la coltivazione di funghi allucinogeni: denunciato insospettabile

In casa nascondeva una base operativa per la coltivazione di droghe e funghi allucinogeni. Blitz della polizia nell'appartamento di un giovane, a Mondello. A fare la scoperta gli agenti del commissariato di quartiere che sono giunti nell’abitazione del ragazzo riannodando i fili di una indagine svolta secondo metodi tradizionali e quindi fatta di riscontri e verifiche investigative. Le droghe e funghi allucinogeni erano presumibilmente destinati allo spaccio nel quartiere.

I poliziotti hanno effettuato una perquisizione anche con l’ausilio di unità cinofile dell’ Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. "Il blitz - dicono dalla questura - ha confermato l’ipotesi dei poliziotti e cioè che, in quel locale, fosse stata avviata una fiorente attività di spaccio e che le persone che occupassero quell'abitazione avessero a che fare con apprezzabili quantitativi di stupefacente. Le attività di perquisizione hanno permesso di rinvenire e sequestrare oltre 80 grammi di hashish e, soprattutto, una vera e propria coltivazione di funghi allucinogeni del peso di circa un chilogrammo".

Il giovane finito nel mirino della polizia - si tratta di un palermitano, è stato denunciato a piede libero per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. Sono stati inoltre invenuti e sequestrati contenitori, buste, pipette per il consumo e macchine per la conservazione ed il confezionamento sottovuoto delle dosi, "che lasciano ipotizzare come il quantitativo di sostanze stupefacenti, oltre che al consumo personale, fosse destinato allo spaccio nel quartiere", dicono dagli uffici di polizia.

Dalla questura aggiungono: "Il giovane, sin da subito, ha ammesso le sue responsabilità e ha riferito agli agenti le modalità di approvvigionamento delle droghe, alcune delle quali come le strutture riproduttive per la coltivazione dei funghi allucinogeni sarebbero state acquistate in rete attraverso alcuni siti, ora oggetto di approfondimento investigativo".