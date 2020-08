Mondello, fa un bagno ma non riesce a tornare a riva: salvata anziana

Disavventura a liero fine stamani a Mondello per un'anziana. La signora, 86 anni, era in mare quando ha iniziato ad avere delle difficoltà per tornare a riva nonostante avesse con sè un salvagente. Due bagnini, in servizio alla torretta del lido l'Ombelico del mondo, si sono accorti della situazione e sono intervenuti. La donna, Giuseppe, è stata raggiunta e portata sulla spiaggia. Un lungo applauso liberatorio da parte degli altri bagnanti ha accolto i due addetti alla sicurezza, Vittorio e Marcello, e la nonnina.

