Mondello, scatta la chiusura per un ristorante: sequestrati 60 chili di alimenti non tracciati

Aveva già ricevuto dall'Asp un provvedimento di chiusura per una serie di irregolarità, legate anche a carenze igienico-sanitarie, ma un ristoratore di Mondello (di cui la polizia non fornisce il nome) avrebbe continuato a lavorare e a mandare avanti la sua attività: adesso per lui è scattata la denuncia per l'innosservanza del provvedimento ed è stata disposta l'immediata chiusura del locale. Sequestrati anche 60 chili di alimenti non tracciati e ritenuti dunque non idonei al consumo umano e inflitta una multa per irregolarità legate alla sicurezza e alla tutela della salute di due dipendenti.

Il ristoratore è stato sopreso al lavoro durante controlli più estesi nella borgata marinara, disposti dalla questura nell'ambito del piano straordinario "Alto impatto". Per il titolare dell'attività sono scattate sanzioni per 6 mila euro legate a violazioni amministrative rilevate dall'Asp, mentre gli alimenti non tracciati sono stati sequestrati dalla Capitaneria (e, in relazione a questa irregolarità, è scattata anche una multa da 1.500 euro).

Nell'ambito dei controlli a Mondello, infine, sono state identificate 53 persone, di cui 13 con precedenti, controllate altre 17 sottoposte a misure restrittitve della libertà personale, e inflitte 7 multe e sequestrato un mezzo per violazioni al codice della strada.