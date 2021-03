Nuova viabilità a Mondello: "L'apertura di via Palinuro è l'occasione per pedonalizzare il lungomare"

Sopralluogo della Settima commissione consiliare presieduta Rosario Arcoleo (Pd) nella borgata marinara. "Se c'è l'ok di residenti e commercianti avviare il percorso per l'isola pedonale". Susinno (Sc): "Ora ci sono tutte le condizioni per farla"

Prima ulteriori verifiche sulla nuova viabilità a Mondello, poi - se tutto funziona - i piano per la pedonalizzazione del lungomare. Ecco i due step che potrebbero portare alla "rivoluzione della mobilità nella borgata marinara".

A tracciare il percorso è la Settima commissione consiliare presieduta Rosario Arcoleo (Pd), che oggi ha effettuato un sopralluogo in via Palinuro.

"Oggi a Mondello - riferisce Arcoleo - c'erano due pattuglie dei vigili urbani per smistare il traffico. La scorsa settimana i nuovi sensi di marcia hanno creato un bel po' di caos, disorientando gli automobilisti. Assieme a residenti e commercianti vogliamo capire se questa viabilità può andar bene e valutare la fattibilità del futuro piano di pedonalizzazione: a questo proposito, anche i parcheggi e le navette sono fondamentali per avviare questo percorso. Lunedì faremo partire gli inviti agli assessori competenti e alle organizzazioni di categoria per le audizioni in commissione. A Mondello ritorneremo nel weekend per valutare se il traffico persiste".

Per il consigliere di Sinistra Comune Marcello Susinno, anche lui componente della commissione, "l'alternativa di via Palinuro è un’occasione epocale affinché il lungomare di Mondello possa diventerà un’isola pedonale. L'amministrazione è tornata indietro sui suoi passi rispetto al piano di pedonalizzazione, ora ci sono tutte le condizioni per farlo. E dire che era stata una delle prime cose annunciate dal sindaco dopo la sua rielezione".

"Il rilancio della borgata, non solo sul fronte della vivibilità ma anche della sua fruibilità commerciale e turistica, passa da una nuova mobilità", conclude Susinno.