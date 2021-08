"Area pedonale di Mondello, aria di protesta fra gli abitanti e gli esercenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Aria di protesta fra gli abitanti e gli esercenti di Mondello Valdesi, nella zona che va dalla piazza alla via degli Oleandri. La nuova zona pedonale, definita “sperimentale” proprio perché soggetta ad aggiustamenti e modifiche, sulla base delle esigenze reali di chi vi abita e lavora, mostra subito delle incongruenze. E così un folto numero di esercenti e associazioni, che da sempre si occupano del buon funzionamento e della vivibilità della borgata marinara, chiedono sostanzialmente l’adeguamento degli orari di transito a quelli della zona della piazza del paese. Sostanzialmente, invece dell’inibizione al traffico per tutto il giorno, si vorrebbe che anche in quel tratto di strada, in cui insistono bar, farmacia e panificio, si possa transitare almeno fino alle 18. La garbata richiesta, firmata da un folto numero di persone, è stata inviata all’attenzione delle autorità competenti, sperando in un veloce accoglimento.