VIDEO | Mondello in giallo, da lunedì aprono i lidi dell'Italo-Belga: accesso con mascherine e distanziamento

Da lunedì 17 maggio il colore del sole illuminerà anche i lidi di Mondello. Con il passaggio dalla zona arancione a quella gialla, apriranno al pubblico le postazioni degli stabilimenti gestiti dall'Italo-Belga. A confermarlo è il presidente Antonio Gristina.

Intanto da piazza Valdesi all'Antico Stabilimento gli operai sono al lavoro per montare sdraio e ombrelloni in vista della riapertura. Secondo alcune indiscrezioni le cabine potrebbero essere montate subito dopo l'ex Charleston ma al momento non ci sono conferme a riguardo.

Se già da alcuni giorni sul sito della società risulta impossibile prenotare le postazioni stagionali in quanto sono già andate esaurite, il presidente Gristina comunica a PalermoToday che da lunedì saranno online quelle giornaliere al Lido Sirenetta.

Nei lidi sono stati già appesi i cartelli con le disposizioni aziendali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. Prima di accedere sarà necessario igienizzare le mani. L'ingresso è consentito solo se muniti di mascherina e all'interno è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra una persona e l'altra.

E in spiaggia c'è già chi come la piccola Bea corre felice verso un primo apparente ritorno alla normalità.