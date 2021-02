La dolceria del Monastero di Santa Caterina diventa "grande" e si apre all'e-commerce

La cooperativa sociale Pulcherrima Res, che gestisce il sito, ha ricevuto un finanziamento di 150 mila euro da UniCredit. Le risorse saranno usare per attrezzature e presidi sanitari necessari per il contrasto al Covid

La dolceria aperta all'interno del Monastero di Santa Caterina, che da anni ha riportato alla ribalta le antiche ricette delle monache diventando punto di riferimento dei buongustai e dei golosi, implementerà il servizio di ecommerce e acquisterà nuove attrezzature per la tutela sanitaria in chiave di prevenzione dal Covid. Sarà possibile grazie a un finanziamento di 150 mila euro da UniCredit, nell’ambito del programma Social lmpact Banking, voluto dal Gruppo bancario per sostenere iniziative e progetti realizzati col chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile.

Le risorse sono state stanziate verso la cooperativa sociale Pulcherrima Res, che si occupa di g estione di monumenti storici erogando servizi di biglietteria e visite guidate. In particolare la cooperativa gestisce in città i monumenti del circuito I tesori della loggia (Oratorio S. Cita e San Domenico, chiesa di S. Maria in Valverde, chiesa S. Giorgio dei Genovesi e chiesa di San Mamiliano (ex S. Cita) e S. Cataldo), e dal 2019 appunto anche il “gioiello” barocco del Monastero di Santa Caterina d’Alessandria, situato nel cuore del centro storico. In poco tempo il monastero è diventato uno degli esempi più virtuosi di gestione dal basso, del patrimonio culturale. In particolare Giuliano Volpe, presidente emerito del Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici” del Mibact, ha più volte sottolineato come il lavoro svolto dalla

Cooperativa sociale Pulcherrima Res è un esempio in cui “tutela e cura del patrimonio culturale si sposano, così, con la rivitalizzazione di una porzione del Centro Storico, con la creazione di occupazione, con il turismo culturale e anche con l’impegno sociale. Un circolo virtuoso, comune a tante altre esperienze, che attribuisce un valore aggiunto a queste forme di gestione”.

Nel 2017 la cooperativa, presso il Convento, ha attivato il laboratorio di produzione dolci in cui vengono fedelmente riprodotti i biscotti e i pasticcini tratti dalle antiche e segrete ricette delle suore del monastero, nonché una mensa della solidarietà. La Mensa della solidarietà si è resa necessaria per venire incontro ai sempre più “nuovi poveri” della città: giornalmente, grazie anche all’aiuto di diversi volontari, vengono prodotti e distribuiti gratuitamente tra i 100 e i 150 pasti. Inoltre, in questa gravissima emergenza sanitaria - che ha inciso maggiormente sulle fasce economicamente deboli della popolazione cittadina - la cooperativa, con il supporto del Comune di Palermo, ha attivato un Centro di distribuzione di aiuti alimentari, fornendo settimanalmente la spesa a circa 100 famiglie palermitane per un totale di circa 300 persone assistite.

La Cooperativa intende potenziare l’attività di produzione e commercializzazione dei dolci, attivando dei canali di distribuzione a livello regionale e nazionale, e soprattutto un sito di e-commerce. Per far fronte all’incremento di domanda di prodotti proveniente dall’e-commerce, la Cooperativa sta potenziando le attrezzature di produzione, conservazione e confezionamento dei dolci, e definendo convenzioni con primari spedizionieri nazionali. Nell’ottica di contrastare la diffusione del Covid, la cooperativa ha inoltre previsto di sostenere spese per l’acquisto dei necessari presidi sanitari per il personale e per i luoghi di lavoro. Con il finanziamento di UniCredit la

cooperativa sosterrà gli investimenti per l’attivazione della piattaforma di e-commerce, l’acquisto di alcune attrezzature di laboratorio e di presidi di sicurezza sanitaria (macchina ad ozono per sanificazione locali, materiale igienizzante, materiale di protezione, panelli plexiglass per distanziamento e barriere parafiato).

"Siamo molto fieri del supporto fornito a Pulcherrima Res - dice Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit - un’impresa sociale che si è posta l’obiettivo di valorizzare alcuni dei monumenti storici presenti nella città di Palermo e al contempo di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione cittadina. Il progetto sottopostoci è pienamente coerente con gli obiettivi perseguiti da UniCredit Social Impact Banking tramite l’offerta di Impact Financing con la quale vogliamo contribuire allo sviluppo di una società più equa ed inclusiva”.

"L’offerta di Impact Financing di UniCredit Social Impact Banking - si legge in una nota - sostiene tutte le imprese profit e non profit con evidenti intenti sociali addizionali e misurabili, nei settori della sanità e assistenza sociale, educazione e formazione, recupero delle periferie ebeni o ar ee restituite al territorio, alloggio sociale e tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, del turismo e dell’agricoltura sociale e a tutto ciò che favorisca l'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate. L’offerta propone finanziamenti agevolati e la possibilità per le imprese eleggibili di beneficiare di un “Pay for Success” (sconto di interesse o riconoscimento di una donazione aggiuntiva), al raggiungimento dei risultati sociali dichiarati e di ricevere l’accompagnamento a cura dei volontari di UniGens".