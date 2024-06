E' stato accusato da una paziente di averle toccato le parti intime durante una visita al pronto soccorso. Un medico in servizio all'ospedale dei Bianchi di Corleone è stato sospeso per un anno dall’attività. Con il sigillo della Cassazione è diventata definitiva il 7 giugno scorso la misura cautelare disposta dal giudice nei confronti del professionista di 51 anni, indagato da oltre un anno dopo la denuncia presentata da una ragazza che era andata al nosocomio accompagnata dalla madre rimasta però ad attenderla fuori dall'ambulatorio.

Secondo quanto ricostruito la ragazza era andata nell'ospedale corleonese accusando dolori riconducibili a una possibile colica addominale. Appena entrata nella stanza la giovane è stata invitata ad abbassarsi i pantaloni e a sdraiarsi sul lettino per essere visitata. Ed è lì, come poi indicato nella denuncia sporta nel commissariato di Corleone tempo dopo i fatti, che il medico avrebbe iniziato la palpazione nella zona del basso ventre spingendosi, secondo l’accusa, sino alla zona sovrapubica.

Inizialmente la ragazza, terminata la visita, non avrebbe detto nulla alla madre salvo poi convincersi, in un secondo momento, a confidarle quello che sarebbe successo. Poi la denuncia formalizzata negli uffici di polizia. Gli investigatori, sotto il coordinamento della Procura di Termini, hanno avviato le indagini ascoltando altri dipendenti e i vertici dell’ospedale per cercare di ricostruire quanto successo. Sulla scorta di quanto acquisito sino a quel momento il pm ha chiesto l'applicazione del divieto di esercizio della professione medica per 12 mesi.

In un primo momento il giudice per le indagini preliminari ha respinto, il 18 dicembre scorso, la richiesta avanzata dal sostituto procuratore che ha poi impugnato il provvedimento rigettato. Sul punto è intervenuta la sezione per il Riesame del tribunale di Palermo e i giudici (presidente estensore Annalisa Tesoriere) hanno accolto l'appello della Procura di Termini che ha confermato la misura e disposto che l'esecuzione venisse sospesa sino a quando non fosse stata definitiva. Anche questa decisione è stata impugnata, questa volta dall’avvocato del medico indagato, ma la Cassazione ha rigettato il ricorso facendo diventare definitiva la sospensione.

L'atto è stato notificato all'amministrazione all’Asp, che gestisce la struttura sanitaria della provincia, e all'ospedale dei Bianchi che quattro giorni dopo, prendendo atto della decisione del tribunale, ha applicato quanto previsto dal provvedimento allontanando il professionista. Il medico, che si è detto estraneo a ogni accusa, attende adesso la fissazione dell’udienza preliminare. Sino a nuove disposizioni il 51enne non dovrà più mettere piede al pronto soccorso ma potrà farlo, considerati i tempi della giustizia, alla scadenza della misura interdittiva e sino al termine dell’eventuale processo.