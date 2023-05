Molestatore su bus e treni, palermitano di 37 anni finisce in carcere

Su di lui pendeva un provvedimento dell'autorità giudiziaria di aggravamento della misura, e quando gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno identificato, a Massa, il fermo è stato immediato. Carcere per il 37enne cittadino italiano originario di Palermo già riconosciuto come responsabile di due assalti a sfondo sessuale nel mese di aprile in Emilia-Romagna, in particolare a Bologna e a Rimini.

Il soggetto, senza fissa dimora, era già stato fermato una prima volta per i fatti di metà aprile a bordo di un bus Tper. Qui l'uomo aveva pesantemente e ripetutamente palpeggiato una 24enne, che poi aveva chiesto e ottenuto aiuto da parte dell'autista del mezzo, il quale aveva contribuito a far arrestare una prima volta il 37enne.

Detenzione durata poco: in sede di convalida, il Gip ha disposto il rilascio con un divieto di dimora nella provincia di Bologna. Passata una manciata di giorni dell'uomo si sente parlare di nuovo per una nuova molestia, questa volta fortunatamente solo tentata. A bordo di un Frecciarossa, tra Rimini e Riccione, il soggetto aveva provato a spingere nel gabinetto un'altra donna, che però è riuscita a divincolarsi e ad attirare l'attenzione immediata degli altri passeggeri, scoraggiando l'uomo che però è rimasto sul treno fino a Bologna. Qui però poi venne solo denunciato alla Polfer locale, in quanto fuori dalla flagranza di reato per la quale è possibile l'arresto.

La nuova denuncia però non è passata inosservata: la nota di quanto accaduto è stata immediatamente trasmessa al pm di turno, che ha chiesto e ottenuto dal tribunale l'aggravamento della misura in detenzione in carcere. Non appena il 37enne è stato identificato dagli agenti ferroviari, sono scattate le manette.

Fonte: BolognaToday