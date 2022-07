Centro storico, modifiche al piano commerciale: "In via Roma sogniamo i grandi marchi"

L’assessore alle Attività Produttive ed Economiche, Giuliano Forzinetti, ha incontrato questa mattina l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Carta "per imprimere un’accelerazione alle procedure per la modifica dell’articolo 5 delle Norme di Attuazione del Piano di programmazione urbanistica del settore commerciale che fino ad oggi ha impedito l’insediamento delle medie strutture di vendita nella zona A, contribuendo in maniera decisiva al declino della vocazione commerciale del centro storico cittadino e in primo luogo della via Roma".

L’assessore Forzinetti e l’assessore Carta sperano che in tempi brevi possa essere sottoposto al nuovo consiglio comunale un provvedimento che ponga fine alla norma che sino ad oggi ha impedito in città l’insediamento dei marchi più prestigiosi, contribuendo in tal modo al rilancio economico di aree della città ormai commercialmente degradate.

Inoltre, i due assessori stanno lavorando a un progetto di legalità mirato a garantire la sicurezza di cittadini e turisti e il decoro urbano attraverso l’attività di prevenzione e supporto non sanzionatorio. Forzinetti e Carta stanno lavorando per trovare soluzioni integrate che garantiscano contemporaneamente la sicurezza e la legalità, la qualità dello spazio pubblico e il rilancio dell’economia nelle vie commerciali monumentali e nelle aree limitrofe. Un programma che dovrà trovare anche un adeguato percorso normativo e regolamentare che ponga le soluzioni in termini generali. I due assessori auspicano che tale provvedimento, nel quale intendono coinvolgere le associazioni di categoria, possa contribuire a rilanciare la vivibilità delle aree interessate contribuendo in tal modo al rilancio delle attività economiche.