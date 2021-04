Trent'anni fa la tragedia del Moby Prince: a bordo c'era anche Nicola, giovane palermitano

Sono passati 30 anni fa. Era il 10 aprile 1991 quando il traghetto “Moby Prince” entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, ancorata nella rada di Livorno, causando la morte di 140 persone e provocando la più grave strage italiana dal dopoguerra.

Tra le vittime anche il palermitano, appena diciannovenne, Nicola Falanga, membro dell’equipaggio, e altri 7 siciliani: Salvatore Ilari, Gaspare La Vespa e Rosario Romano di Trapani; Giuseppe Bommarito di Pozzallo; Salvatore Rizzo di Catania e Rosario Castorina e Giuseppe Sciacca di Riposto. Il sindaco Leoluca Orlando, in occasione della triste ricorrenza, ha inviato una lettera al collega di Livorno, Luca Salvetti.

Si legge nel messaggio: "Mi preme in questa giornata di giusta e condivisa commemorazione far arrivare, dalla città e dalla città Metropolitana di Palermo, la calorosa vicinanza ai familiari tutti delle persone che persero la vita in quella tragica vicenda, ma allo stesso tempo vorrei condividere l'impegno nella promozione di iniziative volte a farne memoria. Un forte contributo potrebbe venire dalla richiesta di apertura della nuova commissione d'inchiesta ed ancora dalla eventuale costituzione di parte civile dei vari Enti nella successiva sede processuale. Un nostro giovane concittadino, Alessandro Busciglio, studente universitario con cui sono in contatto per ogni aggiornamento, è membro attivo di alcuni Coordinamenti Nazionali. La nostra comunità è impreziosita dal suo contributo, a riprova che la memoria è patrimonio fondamentale di tutti, anche di giovani che all'epoca della tragedia non erano ancora nati, e che grazie al loro impegno non si disperderà".

"Lo staff del sindaco Luca Salvetti - spiegano dal Comune di Palermo - comunica che il messaggio di Orlando, verrà letto nel corso della giornata di celebrazioni commemorative prevista per domani a Livorno".

Tra le celebrazioni che si terranno durante l'intera giornata di sabato 10 aprile a Livorno: alle 15,00 – Cerimonia istituzionale nella Sala Consiliare del Comune di Livorno, in diretta streaming sul canale https://www.youtube.com/channel/UCFIPW8KQDezApS4fOyJCh4g; alle 17,00 – La deposizione del cuscino di rose donato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della corona di alloro alla lapide che riporta i nomi delle 140 vittime della tragedia del 10 aprile 1991.