A rilento il passaggio da Reset ad Amat, 6 lavoratori con la patente per i bus chiedono di fare gli autisti

Hanno già la patente di guida per gli autobus e da quattro anni attendono il trasferimento all'Amat. All'ultimo miglio di una lunga e complessa procedura di mobilità, sei lavoratori dalla Reset rischiano però di finire alla Rap, essendo utilmente collocati anche nella graduatoria dell'azienda di piazzetta Cairoli. L'ex municipalizzata che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti è infatti più avanti nella definizione delle procedure di mobilità.

"Se la tempistica è questa si rischierebbe di sprecare la possibilità di utilizzare al meglio queste professionalità e cioè come autisti". A dichiararlo è il consigliere di Sinistra Comune, Marcello Susinno, che ha promosso un incontro con il presidente dell'Amat Michele Cimino. La società di via Roccazzo ha fatto sapere che "sta verificando la documentazione e il fabbisogno. Ritengo utile intensificare l’interlocuzione con l'amministrazione affinché si definisca al più presto un processo alle battute finali.

"Sono passati ben quattro anni per una procedura che di fatto non dà luogo neppure a nuove assunzioni" ha detto Susinnio, specificando che "ci sono tutti i pareri favorevoli: dall'Anpal al segretario generale, passando per l’avvocatura. Nei giorni scorsi, con tanto di garbo, abbiamo scritto al sindaco, al suo vice, all’assessore Catania e al presidente dell’Amat, al direttore generale e all’avvocatura, ma nessuno ci ha dato risposta. Speriamo che al più presto si possa concretizzare il passaggio di questi lavoratori - ha concluso Susinno - dalla Reset all'Amat, sarebbe un tassello in più poer garantire servizi migliori alla collettività".