Mobilità internazionale per giovani, le iniziative promosse dal Ceipes

Il Ceipes - centro internazionale per la promozione dell'educazione e dello sviluppo - organizzazione no-profit operante a Palermo da 15 anni nel campo dell’europrogettazione, promuove due mobilità internazionali per ragazzi/e e giovani lavoratori che vogliono vivere esperienze formative e lavorative all’estero.

1. Nuovo corso di formazione per promuovere l’occupabilità dei giovani, mobilitando degli Youth Workers in tutta Europa! Nome del Progetto: “Paths of Inclusion in Youth Employability” Date del progetto: 15/10/2022 – 21/10/2022 Luogo: Lefkada Island, Grecia. Profilo partecipanti: Youth Workers, o aspiranti tali, dai 18 ai 30 anni. La lingua ufficiale del training è in inglese, perciò è importante saper comunicare efficacemente in questa lingua, e tutti devono essere in possesso della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia). Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+: • Vitto e alloggio sono inclusi nel progetto e offerti dall’ente ospitante. • Le spese di viaggio saranno anticipate dai partecipanti e verranno rimborsate dopo la conclusione del progetto fino ad un massimo di 275 euro. Per info e chiarimenti scrivere a mobility@ceipes.org o chiamare lo 0917848236.

2. Vivi un’esperienza di volontariato all’estero con il programma ESC! Sei interessato ad un’esperienza di volontariato europeo? Ti piace viaggiare, incontrare nuove persone e conoscere altre culture? Sei interessato ad acquisire nuove abilità o migliorare le tue competenze esistenti? Puoi trovare tantissime opportunità per partecipare al programma del Corpo Europeo della Solidarietà, con partenze immediate. C.R.E – Creatività, resilienza e responsabilizzazione per il cambiamento Corpo Europeo della Solidarietà ESC POLONIA Organizzazione ospitante: IAIRS. Luogo: Lublin Durata progetto: 2 mesi Quando: 1 volontario/a da ottobre a novembre 2022 1 volontario/a da dicembre 2022 a gennaio 2023 Maggiori info: ESC in Polonia QUI PORTOGALLO Organizzazione ospitante: Associação Azes Valboenses Luogo: Valbom, Gondomar Durata progetto: 2 mesi Quando: 2 volontari/e dal 2 novembre 2022 al 2 gennaio 2023 2 volontari/e dal 30 novembre 2022 al 30 gennaio 2023 Maggiori info: ESC in Portogallo QUI. Requisiti per entrambi i progetti: 18-30 anni, conoscenza della lingua inglese Per candidarsi inviare lettera di motivazione e CV a mobility@ceipes.org.