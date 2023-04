Accordo Amat-Link: sconti per le corse in monopattino per chi ha un abbonamento del bus o del tram

Link, azienda del servizio di monopattini elettrici in sharing, e Amat hanno siglato un accordo per incentivare l’integrazione tra il trasporto pubblico e la micro-mobilità elettrica. L’accordo, che partirà come progetto pilota oggi (martedì 18 aprile) si rivolge ai rispettivi utenti a Palermo e garantirà la possibilità di usufruire di uno sconto del 30% su tutte le corse Link per tutti coloro che possiedono un abbonamento - mensile o annuale - del trasporto pubblico (autobus e tram) e che scelgono di effettuare il cosiddetto “primo” o “ultimo miglio” con il monopattino di Link.

"Questa 'best practice' - si legge in una nota dell'azienda del Mit di Boston - prevede anche una sorpresa per gli utenti abituali di Link con uno sconto per l’acquisto di abbonamenti Amat che sarà svelato sull’applicazione dell’operatore di sharing nei prossimi giorni".

"Siamo lieti - dichiara il direttore generale dell'Amat DomenicoCaminiti - di poter avviare questo progetto pilota con Link, che è attiva in città non solo con i propri servizi di sharing ma con una serie di attività rivolte alla comunità di Palermo, soprattutto sul fronte della sicurezza. Come Amat siamo convinti che i monopattini facciano parte dell’ecosistema della mobilità urbana e speriamo che questa sinergia possa incentivare il ricorso a spostamenti sempre più sostenibili".

Soddisfazione anche da parte di Matteo Ribaldi, Senior Public Affairs & Business Development Manager di Link by Superpedestrian. “Siamo entusiasti - ha detto - di avviare questa progetto con Amat che si inserisce nel percorso di progressiva integrazione e complementarità tra Tpl e servizi di sharing mobility e che consolida l’impegno della nostra azienda a Palermo. Oltre all’incentivo economico - conclude Ribaldi - garantiremo la presenza dei nostri mezzi presso le principali fermate e snodi del trasporto pubblico in un’ottica di maggiore estensione e capillarità del nostro servizio in città".