Salta il capodanno al Mob con Lilly Palmer: "Dopo l'omicidio in discoteca la dj non si sente sicura"

Non si sentirebbe sicura a esibirsi in una città come Palermo e per questo motivo a tre giorni dall'evento ha dato forfait. Salta il capodanno al Mob Disco Theatre con Lilly Palmer, l'artista internazionale fresca di Tommorrowland, che avrebbe dovuto calcare il palco della discoteca di Carini l'ultimo dell'anno, unica data in Sicilia della sua tournée. Ma l' omicidio di Lino Celesia , avvenuto proprio al culmine di una serata in un locale, la scorsa settimana al Notr3 di via Calvi, ha spinto il dj a rinviare la sua esibizione, nonostante centinaia di biglietti già venduti.

Una scelta presa di comune accordo con l'organizzazione. "Una decisione difficile ma necessaria - spiega Vincenzo Grasso, uno dei titolari della discoteca, e presidente del Silb Confcommercio Palermo, il sindacato dei locali da ballo - in risposta agli avvenimenti recenti che hanno scosso la nostra città. La sicurezza e il benessere dei nostri gli ospiti, dei nostri lavoratori e l'energia positiva che è parte integrante dei nostri eventi sono valori irrinunciabili per noi.Chi ha già acquistato il biglietto potrà chiedere il rimborso (sia tramite TicketSms che attraverso il promotore di fiducia) e attendere che l' evento venga riprogrammato".

Lo scorso anno, alla vigilia di Natale, proprio il Mob fu teatro di una notte di follia : durante la serata, una sparata scatenò il panico in pista. Furono esplosi quattro colpi di pistola al culmine di una rissa e per i fatti fu messo sotto indagine un 18enne dello Zen, Manuel Catalano, a cui oltre ai domiciliari è stato dato il daspo urbano (che impedisce l'accesso a locali e discoteche per due anni). "Nell'ultimo periodo, Palermo ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di atti criminali che hanno colpito luoghi della movida - continuano gli organizzatori - generando comprensibile incertezza e paura nella nostra comunità. Abbiamo ponderato attentamente la situazione e riteniamo che non ci siano le condizioni ottimali per celebrare un grande evento come quello programmato".

Lilly Palmer, artista main stream nativa di Norimberga ma cresciuta musicalmente a Zurigo, che viene definita la nuova Nina Kraviz, promette di tornare non appena la situazione sarà di nuovo sotto controllo. "Fin dall'inizio - puntualizzano dal Mob - Lilly Palmer ha mostrato una volontà collaborativa e comprensiva rispetto alla situazione attuale. Desideriamo ringraziarla sinceramente per la sua comprensione e cooperazione. Siamo affranti per la delusione che questa notizia sta causando a chi si era organizzata per trascorrere l'ultimo dell'anno con noi. Ma la sicurezza è un bene supremo a cui non vogliamo rinunciare".