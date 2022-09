Lo spacciatore, il ladro col cacciavite, l'ubriaco vandalo: otto giovani nel mirino della questura

Da chi ha tentato di rubare un'auto aggredendo il proprietario con un cacciavite al minorenne spacciatore a Ballarò. Ma c'è anche il ragazzino ubriaco che in centro storico ha danneggiato l'impianto d'illuminazione di un locale e quello del gas, obbligando la zona ad evacuare e cinque giovani catanesi che a Baucina hanno saccheggiato un'area archeologica. Stretta della Questura di Palermo otto giovani che, autori di diversi reati, sono stati raggiunti da nuove misure di prevenzione.

I provvedimenti, ad opera della divisione anticrimine della questura, fanno seguito a una approfondita attività d'indagine e hanno lo scopo di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità che possano svilupparsi in aree urbane, al fine di tutelare la sicurezza cittadina, l'incolumità della popolazione e promuovere il rispetto della cultura della legalità.

Uno dei provvedimenti riguarda un diciasettenne che ha tentato di rubare un’auto, aggredendo il proprietario e un altro passante con un grosso cacciavite e per questo è stato arrestato. Al momento per lui è scattato il divieto di accesso alle aree urbane. "I fatti - si legge in una nota della questura - risalgono a un sabato sera di questa primavera in via Ugo La Malfa. Il divieto adesso impedisce al destinatario l’accesso ad alcuni esercizi pubblici specificatamente elencati nel provvedimento amministrativo per un periodo di anni 2 dalla data di notifica. Tale misura interdice, inoltre, il transito e lo stazionamento in un’area del locale quartiere San Lorenzo dettagliatamente individuata. A seguito degli accertamenti sviluppati dalla Divisone Anticrimine della locale Questura, è emerso che il ragazzo, benché giovanissimo, fosse già coinvolto in altri episodi di disordine urbano".

Divieto di accesso alle aree urbane anche per un minorenne dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Ballarò. "Il giovane - fanno sapere ancora dalla questura - è stato arrestato due volte a distanza di poche settimane dalla squadra mobile in flagranza di reato: stava vendendo sostanze stupefacenti. Con l'emissione del provvedimento interdittivo il Questore impedisce al destinatario di accedere e stazionare in determinati locali pubblici inibendogli anche l'accesso all'area urbana teatro delle condotte illecite".

Stessa sorte per un altro giovane con precedenti e già destinatario della misura di prevenzione dell’"avviso orale" che, aggirandosi nelle prime ore del mattino per le strade della movida palermitana e in preda ai fumi dell’alcol, ha danneggiato alcune lampade di un locale del centro e parti dell’impianto di distribuzione del gas provocandone la fuoriuscita. In quella circostanza è stata necessaria l’evacuazione della zona e l’intervento di personale specializzato. Ora la misura che impedisce al ragazzo l’accesso ad alcuni esercizi pubblici (elencati nel provvedimento amministrativo) per 18 mesi. Il ragazzo, inoltre, non potrà transitare e stazionare alla Vucciria.

Un foglio di via obbligatorio arriva dal comune di Baucina nei confronti di cinque soggetti provenienti dalla Sicilia orientale. I cinque individui si erano dati appuntamento a Paternò, nel Catanese, per partire alla volta di comune in provincia di Palermo. Si sono introdotti furtivamente nell’area archeologica di Montefalcone, con attrezzatura idonea ad effettuare scavi abusivi per impossessarsi di beni culturali appartenenti allo Stato. Controllati a distanza dai carabinieri, sono stati fermati con all'interno del veicolo 23 monete, verosimilmente dell’età del bronzo, e tutta la strumentazione idonea a commettere il reato (cinque torce tascabili, tre metal detector a piastra e quattro picconi). Per questo reato i cinque soggetti, alcuni recidivi per reati specifici, sono stati arrestati in flagranza. Per loro l'immediato rimpatrio al comune di residenza e l'impossibilità di far rientro nel comune di Baucina (per tre anni nei confronti di quattro degli arrestati e per anni due per il quinto colpevole).