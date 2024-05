Il mistero del giovane trovato morto all'Addaura, i dubbi degli amici: "Non avrebbe mai fatto il bagno a maggio"

Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza né altro che possa far pensare a un delitto, ma chi lo conosceva esclude che possa aver deciso di farsi un bagno a maggio o, ancora peggio, che possa essersi suicidato. "Non amava il mare, non faceva il bagno. Cosa è successo?", chiedono i suoi amici. Resta avvolta da un alone di mistero la morte di Gnananisanthan Gnanasekaram, 35 anni, nato a Pungudutivu, una piccola isola composta da diversi villaggi che si trova a ovest della penisola di Jaffna, nella provincia settentrionale dello Sri Lanka, e trovato morto due giorni fa nelle acque dell'Addaura.

A segnalare il corpo senza vita è stato un sub che si era immerso all'altezza di Acapulco. L'uomo, vedendo un corpo che galleggiava a pancia in giù, ha subito allertato il 112. In poco tempo sono intervenuti i militari della guardia costiera che hanno chiesto aiuto ai sommozzatori dei vigili del fuoco per riportare il cadavere sulla terraferma e identificarlo. Il cadavere, che aveva indosso solo la biancheria intima, è stato recuperato e poi portato al porto dove il medico legale ha fatto una prima ispezione che sarebbe bastata per stabilire le cause del decesso: annegamento.

I successivi sopralluoghi hanno permesso di rinvenire gli indumenti, piegati e lasciasti vicino alla scogliera, e il cellulare del 35enne tamil. Sempre nello stesso punto amici e familiari si aspettavano che ci fosse il monopattino che Gnanasekaram utilizzava. "L'avevo visto poche ore prima - racconta un amico - vicino alla Fiera. Stava andando proprio in direzione dell'Addaura ma ci siamo appena incrociati e non ci siamo fermati a parlare". Monopattino che però non sarebbe stato ritrovato.

Gli amici di Gnananisanthan Gnanasekaram sembrano non rassegnarsi all'idea che possa essere stato un incidente né che possa aver deciso di togliersi lui la vita. "Aveva una bella famiglia, lavorava e meno di un mese fa aveva ottenuto la cittadinanza italiana", raccontano. Il 35enne viveva a Palermo da più di 20 anni fa. "Appena undicenne - aggiungono - era arrivato in Italia. Nel 2018 si era sposato con sua moglie con la quale ha avuto due figli. Anche due dei suoi fratelli e una sorella vivevano qui e avevano preso la cittadinanza italiana, un'altra invece si era trasferita a Londra".

Gnanasekaram viene descritto come una persona mite, socievole ma non particolarmente estroversa. "Lavorava molto, faceva le pulizie in un b&b e nelle abitazioni di alcune persone. Il resto del tempo lo passava a casa, nell'appartamento che avevano affittato in centro storico, con la sua compagna e i figli", dicono ancora di lui. Gli accertamenti fatti nelle ore successive alla morte non avrebbero evidenziato nulla di anomalo e dunque la salma è stata restituita ai familiari per organizzare la veglia funebre e il funerale in chiesa.